التعاون الإسلامي تحذر من تصاعد انتهاكات الاحتلال بالقدس

حذرت منظمة التعاون الإسلامي، من خطورة استمرار وتصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت في بيان لها، أنه لا سيادة لـ"إسرائيل"، قوة الاحتلال، على مدينة القدس ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

وأعربت المنظمة عن إدانتها الشديدة لاقتحام المتطرف يهودا غليك، ومجموعات المستوطنين المسجد الأقصى، بحراسة شرطة الاحتلال.

واعتبرت ذلك استفزازًا لمشاعر المسلمين جميعًا، وانتهاكًا صارخًا للمواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي ومنظمة "اليونسكو" إلى تحمل مسؤولياتهما لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وفوري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.