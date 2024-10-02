جيش الاحتلال أباد 902 عائلة بغزة ومسحها من السجل المدني

قال تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الاحتلال أباد 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني خلال سنة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

واضاف التقرير، أن 1,364 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فرداً واحداً في الأسرة الواحدة،و 3,472 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فردين اثنين.

وقال التقرير أن هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال “الإسرائيلي” برعاية أمريكية كاملة، وبمشاركة مجموعة من الدول الأوروبية والغربية التي تمد الاحتلال بالسلاح القاتل والمحرم دولياً مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول.

وحمل المكتب الاعلامي بغزة الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأمريكية والدُّول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، وندعو إلى ملاحقة هذه الدول في المحاكم الدولية والجنائية في كل العالم لتقديم قادتها المجرمين إلى العدالة ومحاكمتهم.

وطالب المُجتمع الدَّولي وكل المُنظَّمات الدَّولية والأُممية إلى الضغط على الإدارة الأمريكية والاحتلال المجرم لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق والمستمر منذ سنة كاملة.

وبدأت الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، واليوم الأربعاء يومها الـ 362 على التوالي، تزامنا مع ازدياد عملية الإبادة وامتدادها للأراضي اللبنانية .

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 41 ألفًا و689 شهيدا، بالإضافة لـ 96 ألفًا و625 مصابا بجروح متفاوتة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.