رسالة تحدي .. أعلام فلسطين ولبنان في دوري أبطال أوروبا

كعادتها تصدرت جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي المشهد في المباراة التي جمعت فريقها أمام بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما كررت مجموعة كبيرة من الجماهير التي ساندت فريقها في الملعب لدعم فلسطين ولبنان.

ورغم أن الجماهير الأسكتلندية قطعت مسافات طويلة للوصول لملعب "سيغنال إيدونا بارك" في ألمانيا، إلا أنها حرصت أيضا على رفع عبارة "فلسطين حرة" في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وجاء هذا الدعم الجديد من جماهير نادي سيلتك بعدما رفع مشجعوا الفريق الأعلام الفلسطينية في المباراة الماضية أمام سلوفان براتيسلافا التشيكي.

وكانت الجماهير خطفت الأضواء الأسبوع الماضي حينما رفعت لافتة كبيرة كتب عليها: "يستطيعون قمعك، ويستطيعون حبسك، لكنهم لن يحطّموا عزيمتك. غزّة. جنين. طولكرم. نابلس. لن تسيري وحدك أبداً".

وتحدت الجماهير قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي قرر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فرض غرامة مالية على النادي، بسبب تلويح جماهيره بأعلام فلسطين، خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا.