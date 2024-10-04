أوروبيون لأجل القدس: الاحتلال يستغل الحرب لتغيير الواقع بالأقصى

حذرت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس، من تصاعد محاولات "إسرائيل" تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، من خلال إقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات المستوطنين والتوسع في إقامة الصلوات العلنية والجماعية وإقامة الطقوس الدينية في المسجد.

وأوضحت المؤسسة في تقرير أصدرته، يوم الجمعة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال أيلول/سبتمبر الماضي، (688) انتهاكًا موزعًا على (16) نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان، وغالبية هذه الانتهاكات مركبة.

وأشارت إلى أنه جاء في مقدمة هذه الانتهاكات، الاقتحامات والمداهمات بنسبة 52.5 %، يليها الاعتقالات بنسبة 14.4 %.

ورصد التقرير (38) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال في أحياء القدس المحتلة. أسفر ذلك عن استشهاد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل، فيما أصيب 5 آخرون بجروح والعشرات بحالات اختناق، فضلًا عن تعرض ما لا يقل عن 18 مواطنًا للضرب والتنكيل.

وذكر أن قوات الاحتلال نفذت (361) عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 99 مواطنًا، منهم 4 نساء منهم صحفية، وطفلان، وصحفيان، واستدعت 8 آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 4 مواطنين.

ووثق التقرير 33 عمليات هدم وتدمير طالت 10 منزلًا منها 8 أجبر مالكوها على هدمها ذاتيًا، ما أدى إلى تشريد 46 مواطنًا، وتدمير 23 منشأة إلى جانب عشرات الإخطارات وقرارات الهدم ضد منازل ومنشآت أخرى.

وأشار إلى استيلاء المستوطنين على شقة سكنية في بلدة الطور وإصدار محكمة الاحتلال قرارا بإخلاء منزل عائلة سالم غي لمصلحة المستوطنين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان.

وخلال أيلول، أصدرت سلطات الاحتلال 6 قرارات وإجراءات في إطار تكريس تهويد الاستيطان والتهويد في القدس.

وتمثلت تلك القرارات في إنشاء جدار استيطاني قرب شارع يافا، وتنفيذ حفريات في منطقة القصور الأموية جنوب المصلى القبلي، ووضع أساسات لبناء مصعد كهربائي لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وافتتاح نصب تذكاري، وإنهاء تحريك حاجز الولجة العسكري.

وعلى صعيد اقتحامات المسجد الأقصى، وثق التقرير اقتحام 4697 مستوطنًا للمسجد خلال أيلول.

وأوضح أن سلطات الاحتلال 7 قرارات بالإبعاد بحق مقدسيين، عن المسجد الأقصى أو مدينة القدس.

وذكر أن المستوطنين نفذوا (13) اعتداءً على مواطنين وممتلكاتهم في القدس، وأعمال تحريض.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال تواصل استغلال حربها على قطاع غزة، في تصعيد انتهاكاتها في المدينة والنيل من المقدسيين والمقدسات، واستمرت في محاولات التهويد وفرض أمر واقع جديد في القدس والأقصى.

وحذرت المؤسسة من خطورة ما يجري بالقدس من انتهاكات، وإطلاق يد المستوطنين في تنفيذ الاعتداءات ضد المواطنين، ومحاولة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، مع زيادة معاناة المقدسيين، بالتوازي مع استمرار سياسات التهويد والاقتحامات المتكررة للمسجد ومحاولة فرض التقسيم زمانيًا ومكانيًا.