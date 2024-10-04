سابقة خطيرة.. ماذا فعل مستوطنان اقتحما المسجد الأقصى؟

في سابقة خطيرة حدثت في المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة الجمعة، اقتحم مستوطنان باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية أو ما يسمى السجود الملحمي والنفخ في البوق في أول أيام السنة وفق التقويم العبري.



الجريمة حدثت عندما سمحت قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى من باب القطانين ليتمكنا من أداء الطقوس ثم ذهبت لإخراجما ليس لمنع الاعتداء وإنما لحمايتهما من المصلين وحراس الأقصى.



وحسب مختصون فإن هذه الجريمة تتصل بشكل مباشر بعدوان الأعياد اليهودية وهي إنذار خطر محدق بالأقصى، في ظل الأوضاع الأمنية التي تسود في الشرق الأوسط واستمرار القتل وممارسات الاضطهاد التي يقوم بها الاحتلال على المدنين في القدس والضفة الغربية وغزة