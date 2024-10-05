دعوات للمشاركة ظهر اليوم بوقفة في رام الله إسناداً لغزة ولبنان

دعت قوى وحراكات شعبية فلسطينية أحرار شعبنا الفلسطيني للمشاركة بفعاليات المناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ووجهت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الأهلية والجمعيات والحراكات والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية للمشاركة في الوقفة الشعبية اليوم السبت على ميدان المنارة في رام الله الساعة 12 ظهرا.

كما دعت للمشاركة في المسيرة المركزية الحاشدة، يوم الاثنين 7.10.2024 على ميدان المنارة في رام الله الساعة 12 ظهرا.

وأطلقت القوى والحراكات النداء لأحرار فلسطين السائرون على نهج المقاومة “تلبية نداء الوطن الذي يناديكم، والأرض التي تتطلع لانتمائكم ووفائكم وعطائكم“.

وأهابت بكل أحرار شعبنا المساهمة في وقف الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني عبر المشاركة بالوقفات الشعبية والمسيرات المركزية هذا الأسبوع بعد عام من عدوان الاحتلال منذ بداية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر المجيد.

وأكدت القوى والحراكات على أن النصر للمقاومة وأن الكرامة لشعوبنا، وأن هذا الاحتلال سيندحر عاجلا أو آجلا.

وكانت قد انطلقت دعوات فلسطينية، للنفير العام والتصعيد الشامل من خلال الاشتباك المفتوح ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والمشاركة في الدعوات العالمية للنفير في ذكرى طوفان الأقصى.

وأعلن الشباب الثائر في فلسطين النفير العام من أجل تصعيد المواجهة والاشتباك مع قوات الاحتلال، في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، ونصرة للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، وتنديدا بحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة ولبنان، ورفضا للتورط الأمريكي المباشر في العدوان.

وتتصاعد دعوات النفير لالتحام الضفة الغربية والقدس المحتلة مع المقاومة في غزة ولبنان، إلى جانب إشعال الغصب في وجه الاحتلال عبر العمليات النوعية.

بدورها؛ دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس لمواصلة الحشد والمشاركة الواسعة في الفعاليات والمسيرات، وفاء وانتصاراً لدماء الشهداء الزكية، ودعماً لخيار المقاومة والصمود.

وشددت حركة حماس على ضرورة الحشد في كافة الميادين مع استمرار الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي قاربت العام على أهلنا في قطاع غزة، وتصاعد الحملة الشرسة التي يشنها على محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس، وعدوانه الهمجي المتواصل على لبنان.