الاحتلال يعتقل 16 مواطنا خلال مداهمات بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، 16 مواطنا -على الأقل- خلال مداهمات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين، بينهم امرأة، بعد مداهمة منازلهم في مدينة قلقيلية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية ونفذت عمليات دهم وتفتيش في عدة أحياء، اعتقلت خلالها الشيخ سعيد ملحم أحد أئمة المسجد الأقصى المبارك، والأسيرة المحررة سماح حجاوي التي أفرج عنها في صفقة التبادل والتهدئة العام الماضي، وصبري أبو حامد، وخالد زماري.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عبد الرحمن وعمر محمود سباعنة، بعد مداهمة منزليهما في الحي الشرقي بمدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل جنوب غرب نابلس، وداهمت العديد من المنازل والمحلات التجاري، وفتشتها وعاثت فيها فسادا، واعتقلت كلا من: عصام ريحان، وسامح تيسير رمضان، وسامي عماد يامين.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، واعتقلت الأسيرين المحررين لؤي النجار وإياد قطاش، والشاب محمد أبو عبيد.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واعتقلت الشابين محمد زهران ومحمود علقم من منزليهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد العزيز حماده زواهرة من مدينة بيت لحم، وجبريل كريم جبريل حسنات من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.