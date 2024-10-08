القسام: قصفنا مقرا لجيش الاحتلال شمال قطاع غزة

قالت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، إنها "قصفت بالهاون مقر القيادة والسيطرة لجيش الاحتلال في منطقة الإدارة المدنية شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة".

بدورها قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إنها "قصفت بالهاون مع ألوية الناصر صلاح الدين مقر التحكم والسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك وسط قطاع غزة".

وفي جبهة لبنان، أعلن "حزب الله" اللبناني، تنفيذ مقاتليه 3194 عملية ضد مواقع وأهداف للاحتلال منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حتى اليوم.

وأضاف في بيان تلقته "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، أن "عملياتنا أدت إلى إخلاء 1000 مستوطنة ونزوح أكثر من 300 ألف مستوطن".

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، استشهد 2044 شخصا وأُصيب 9 آلاف و678 منذ بداية عدوان الاحتلال على لبنان في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في المقابل، يرد "حزب الله" على العدوان بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات في أنحاء فلسطين المحتلة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ عام كامل، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و965 شهيدا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و590 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.