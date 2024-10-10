لجنة أممية: (إسرائيل) تدمر نظام الرعاية الصحية في غزة

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن "إسرائيل تطبق سياسة ممنهجة لتدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، من خلال هجمات متعمدة على العاملين والمرافق الطبية، مما يعد جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وأضافت اللجنة في بيان، أن "تدهور الرعاية الصحية في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية، والتي تمثل اعتداء مباشرا على الحق في الصحة، مما يؤثر سلبا على المدنيين، خاصة الأطفال".

وأكدت تعرض العديد من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الأطفال، لمعاملة قاسية ومنهجية، تتضمن التعذيب والعنف الجنسي، وهي أفعال تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 370 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 42 ألفا، و65 وإصابة أكثر من 97 ألفا و886 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.