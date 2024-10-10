جيش الاحتلال يعترف بمقتل 3 ضابط بكمين القسام في مخيم جباليا

اعترف جيش الاحتلال، بمقتل 3 من عناصره وهم ضابط برتبة رائد، في كمين كتائب القسام، ضد رتل عسكري في مخيم جباليا، الخميس.



وأوضح الناطق باسم الجيش، أن القتلى هم أوري برونشتاين، وتسفي متتياهو، ونتنئيل هرشكوفيتش.



وكانت مواقع تتبع المستوطنات، سربت أنباء القتلى الثلاثة، الذين أقر بهم الاحتلال، قبل الإعلان الرسمي، وأشارت إلى أن الحادثة التي وصفت بالصعبة والخطيرة، وقعت مع الفرقة 162، التي بدأت عدوانا على جباليا، بعد وقوعها في كمين بالمنطقة، وجرت محاولة من مقاتلي القسام لأسر جندي.



وكانت قد كشفت كتائب القسام الخميس، تفاصيل كمين جديد أوقعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت "القسام" أنه خلال كمين مركب شرق جباليا، فقد "أوقع مجاهدو القسام سرية مشاة مؤلفة من سلاح الميكانيك تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود، في كمين منطقة معد مسبقًا، وفور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة "شواظ" في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة "رعدية" في جيب "همر" واستهداف جيب آخر بقذيفة "تاندوم"".



وتابعت: "بعدها تقدم مجاهدونا صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان باتجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح".



ولفتت إلى أنه "استكمالاً لكمين "المنطقة" المعد مسبقا شرق معسكر جباليا، فقد تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركافاه" بقذيفة "تاندوم" وعبوة "شواظ" حضرتا مع قوة النجدة للمكان".

