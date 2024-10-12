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^200 مثال: غزة العزة

القسام: مقاتلونا استهدفوا دبابتين وجرّافة شرقي رفح

الرسالة نت - غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهداف دبابتي ميركفاه وجرافة عسكرية (D9) شرقي رفح.

وقالت الكتائب في بيان لها، السبت، إنه وبعد عودة مقاتليها من خطوط القتال أكدوا استهداف دبابتين من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأضافت "القسام" أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين.

 

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية عمليات التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في جباليا ومخيم جباليا، ومناطق أخرى في شمال غزة.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب أبو علي مصطفى وكتائب الشهيد عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى وكتائب المجاهدين، عن سلسلة عمليات استهداف للدبابات وقوات المشاة ومواقع الاحتلال في "نتساريم" وغيرها بالقذائف المضادة للدروع والهاون.

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