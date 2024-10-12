ناصر القدوة للرسالة: السلطة تنظر لغزة على أنها (قرشين)

قال ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية السابق بحركة فتح، إن الدول العربية الداعمة التي ترغب في المساهمة بإعادة بناء قطاع غزة، تنظر بريب وشك لدور السلطة في المرحلة القادمة بغزة.

وأوضح القدوة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن "السلطة تنظر لغزة على أنها قرشين، تريد الحصول عليهما من موضوع الاعمار".

وبين أن السلطة تحتاج لكثير من الإصلاح السياسي الذي يؤهلها للحديث مجددا في موضوع المشروع الوطني الفلسطيني بغزة.

حديث القدوة يتقاطع مع تسريبات لصحفيين مصريين، يتحدثون عن عراقيل تضعها السلطة في سياق إصرارها على إقصاء الموظفين بغزة، وعدم الاعتراف بهم.

مع التنويه بأن حركة حماس، قد وصفت الأجواء الجارية في القاهرة، إيجابية. وأكدّت قيادات وطنية فلسطينية عديدة، أن اليوم التالي لغزة يجب أن يكون فلسطينيا، وأن لا يسمح لأي طرف أن يفرض على شعبنا الفلسطيني مشروعه، ما لم يكن بتوافق فلسطيني كامل.