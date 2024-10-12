شرطة محافظة خان يونس تنفذ حملة لضبط أسعار السلع الغذائية

في بيان لها قالت شرطة محافظة خان يونس أنها نفذت صباح اليوم حملة على الأسواق تهدف لضبط وتنظيم أسعار السلع الغذائية ومصادرة المجمدات الفاسدة و تمرير عملة الـ10شيكل.

وقد شارك في الحملة كافة مكونات الشرطة في المحافظة، وستستمر الحملة حتى انخفاض الأسعار، حسب قول البيان.

وتلفت الشرطة إلى أنها تمكنت من مصادرة كمية من البضائع لبعض التجار الذين رفضوا تخفيض الأسعار، كما استطاعت توقيع التجار الذين رفضوا خفض الأسعار على تعهدات بالمحافظة على الأسعار الطبيعية وعدم رفعها.

وقالت الشرطة أنها صادرت مصادرة كمية من اللحوم الفاسدة وتعاملت معها حسب الأصول من قبل شرطة البلديات و مباحث التموي، كما أفادت الشرطة أنها قامت بحث وتشجيع المواطنين و التجار للتعامل مع عملة الـ 10شواكل.