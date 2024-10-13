خلافات وشجار في السفارة الفلسطينية ببلجيكا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنه على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إشكالية حدثت داخل السفارة الفلسطينية في بروكسل، فقد قرر رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى تشكيل لجنة تحقيق.

وأوضحت أن اللجنة ستتوجه إلى بروكسل فورا، للاطلاع على حيثيات الموضوع والوقوف على ملابسات ما حدث ورفع توصياتها للجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني، لضمان عدم تكراره.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين إلى عدم تناول أي قضايا تخص عمل السفارات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هكذا إشكالات يتم علاجها داخل الوزارة وفق القانون الدبلوماسي ولوائحه ذات الصلة. حسب قولها.