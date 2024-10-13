استشهاد الأسير محمد منير موسى من بيت لحم في مستشفى (سوروكا)

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، عن استشهاد الأسير محمد منير موسى (37 عاماً) من بيت لحم، في مستشفى (سوروكا) داخل أراضي الـ48.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، اليوم الأحد، إن هيئة الشؤون المدنية تبلغت من قبل الاحتلال، باستشهاد الأسير موسى أول أمس الجمعة.

وأضاف البيان، أن الأسير موسى، معتقل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 نيسان/ أبريل 2023 وهو الاعتقال الأول له حيث كان يقبع بحسب ما هو متوفر من معلومات في سجن (ريمون)، وما يزال موقوفا، وهو متزوج وأب لثلاث طفلات..

وتابع "إن الأسير موسى وقبل اعتقاله لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية مزمنة، كما ولا تتوفر معلومات كافية عن ظروف استشهاده"، مؤكدا أنّ جرائم الاحتلال الممنهجة بما فيها جرائم التّعذيب، والجرائم الطبيّة، وجرائم التّجويع، شكّلت الأسباب المركزية لاستشهاد (40) أسيرا ومعتقلا بعد تاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وهم الشهداء المعلومة هوياتهم وبياناتهم لدى المؤسسات المختصة ومن تم الإعلان عن هوياتهم، يُضاف لهم الشهيد موسى الذي أعلن عنه اليوم ليرتفع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين بعد السابع من أكتوبر إلى (41).