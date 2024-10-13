الاحتلال يمدد اعتقال الصحفية رشا حرز الله

مددت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، اعتقال الزميلة الصحفية رشا حرز الله (39 عامًا) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حتى 15 ديسمبر/ كانون أول القادم.

وكانت مخابرات الاحتلال، قد استدعت الزميلة حرز الله في 2 يونيو/ حزيران الماضي للتحقيق في معتقل "حوارة"، وجرى في حينه تمديد اعتقالها لمدة 72 ساعة، ومن ثم لخمسة أيام، وبعدها نُقلت إلى سجن "الدامون".

يذكر أنّ الصحفيّة حرز الله، وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله أحد مقاتلي مجموعة عرين الأسود في نابلس.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 6 صحفيات فلسطينيات في سجونها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.