اتحاد العمال: تصاعد انتهاكات الاحتلال تجاه العمال في الضفة

حذر أمين عام اتحاد نقابات فلسطين شاهر سعد، من تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية، خلال قطع الحواجز ونقاط التفتيش بين المدن والقرى.

وفي بيان له، الأحد، أشار سعد أن الأسابيع الفائتة شهدت زيادة كبيرة ومضطرة بأعداد الحواجز المنتشرة في محيط وبين المدن الفلسطينية، والتي تشهد أساليب إذلالية وقميعة تمارس على الفلسطينيين عموما، خصوصا العمال.

وأكد سعد أن عشرات الإفادات التي وصلت من عمال وعاملات، ذكروا اضطرارهم أحيانا للعودة إلى منازلهم، لعدم قدرتهم على اجتياز الحواجز، وفي بعض الأحيان تم إجبارهم على التفتيش الجسدي والبقاء بالعراء لساعات، وتفتيش أجهزتهم الخلوية.

وحسب آخر الإحصائيات الفلسطينية، تنصب "إسرائيل" 872 حاجزا وبوابة عسكرية بالضفة الغربية، 145 بوابة منها تم نصبها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.