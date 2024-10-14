القسام تبث مشاهد من إيقاع سرية إسرائيلية بكمين محكم شرقي جباليا

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الاثنين، مشاهد من إيقاع سريّة مشاة ميكانيكي مؤللة في كمين محكم شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزّة.

ووفق المشاهد، فإن الكمين انقسم إلى ثلاثة مراحل هي: مجموعة الإسناد وتثبيت الهدف، ومجموعة الإطباق على الهدف، ومجموعة قطع النجدات.

وأظهرت مقاتلو القسام وهم يخططون للعملية وتحديد منطقة الاستهداف، ونصب الكمين، وصولًا لتنفيذه ثم رصد إجلاء جنود الاحتلال القتلى والجرحى.

كما أظهرت مقاتلو القسام وهم ينصبون عبوات ناسفة من نوع شواظ شديدة الانفجار لسرية مشاة ميكانيكي مؤللة كانت تتحرك في منطقة شرقي جباليا، وحين اقتربت السرية من موقع الكمين فجّر المجاهدون عبوات ناسفة في جيبات عسكرية ودبابتين كانت ضمن القوة، واستخدموا صواريخ مضادة للدورع من طراز "الياسين 105" للإجهاز على من تبقى من القوة.

وأظهرت المشاهد أيضًا، عملية إجلاء طائرات مروحية للقتلى والجرحى الإسرائيليين.

والخميس الماضي، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها أوقعوا سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود في كمين مركب شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري: إن "مجاهديها أوقعوا هذه السرية في كمين منطقة معد مسبقًا، وفور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة (شواظ) في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة (رعدية) في جيب (همر) واستهداف جيب آخر بقذيفة تاندوم".

وأضافت أن مجاهديها تقدموا بعدها صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 374 يومًا.