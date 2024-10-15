قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

واقتحم عدد من آليات الاحتلال المدينة قادمة من حاجز الجلمة العسكري بعد اكتشاف قوة خاصة تابعة للاحتلال في مخيم جنين، ومحاصرة أحد المنازل فيه.

كما أصيب فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت "جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" بأن "طواقمها تعاملت مع إصابة مواطنين بالرصاص الحي، أحدهما طفل (13 عاماً) أصيب في الحوض، والاخر شاب (24 عاماً) أصيب في الفخذ، خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت فوريك، ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتشهد بلدة بيت فوريك اقتحامات يومية من قوات الاحتلال، واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وتصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة منذ أكثر عام، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 375 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و344 وإصابة أكثر من 99 ألفا آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.