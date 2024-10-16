اعتقال (إسرائيلي) متهم بالعمل والتجسس لصالح إيران

قال موقع "إسرائيل بدون رقابة" إنه تم الكشف، الأربعاء، عن قضية تجسس للإيرانيين.

وأفاد الموقع أن الشاباك والشرطة الإسرائيلية اعتقلوا فلاديمير فارهوفسكي (35 عاما)، من سكان "بيتح تكفا"، بتهمة أداء مهام مختلفة لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية.

وذكر الموقع أن فلاديمير "كان على اتصال بجهة معادية، وقام بمهام لهم مثل الكتابات على الجدران، وتعليق اللافتات، وجمع معلومات عن جهة إسرائيلية".

وأضافت أنه "وافق على تنفيذ مهمة تصفية عالم إسرائيلي مقابل 100 ألف دولار، وجهز نفسه بالسلاح لهذا الغرض".

وأشارت إلى أنه سيتم تقديمه هذا الصباح إلى جلسة استماع بشأن تمديد اعتقاله وسيتم تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده.