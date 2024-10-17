غوتيريش: المستوى الكارثي للجوع في غزة لا يمكن قبوله

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن "المستوى الكارثي للجوع وخطر المجاعة في غزة، أمر لا يمكن قبوله".

وأضاف غوتيريش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة مثير للقلق".

وأوضح أن "المستوى الكارثي للجوع، وخطر المجاعة في غزة سببه القيود الإسرائيلية المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية، وارتفاع الأسعار ومستويات النزوح لا يمكن قبولها".

وأكد غوتيريش، ضرورة فتح المعابر بشكل عاجل، لتتمكن منظمات الأمم المتحدة من تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة المنقذة للحياة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 377 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و438، وإصابة 99 ألفا و246 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.