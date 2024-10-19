إعلام عبري: قتيل و14 مصابا جراء سقوط صواريخ من لبنان

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انه قتل شخص وإصابة 14 آخرين، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا وعكا، شمال فلسطين المحتلة، منذ ساعات صباح اليوم السبت.



وأضافت وسائل إعلام عبرية أن 6 طواقم إطفاء تحاول السيطرة على عدد من الحرائق الواسعة على سفوح صفد باتجاه عميعاد، وفي منطقة روش بينا، إثر سقوط صواريخ على المنطقة.



وعلقت مصادر عبرية على الأوضاع السائدة منذ الصباح فقالت: "استهداف منزل رئيس الوزراء بطائرة بدون طيار في قيسارية، قتيل في عكا، عدد من الجرحى في أكثر من موقع، محاولات ضرب أهداف حساسة للغاية، أكثر من 100 صاروخ منذ الصباح؛ حزب الله هدّد وهو موجود وينفّذ".

وأكدت وسائل إعلام إطلاق نحو 115 صاروخًا من لبنان خلال الساعة الماضية.