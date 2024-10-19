إحراق ثلاثة منازل ومزرعة دواجن في هجوم للمستوطنين على (جالود)

أصيب، مساء اليوم السبت، فلسطينيان بجروح، وأحرقت ثلاثة منازل ومزرعة دواجن، في هجوم لمستوطنين على قرية "جالود"، جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفاد "الهلال الأحمر" في نابلس، أن فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح ورضوض بالوجه والرأس، عقب اعتداء مستوطنين عليهما في جالود وجرى نقلهما للمستشفى.

وقال رئيس مجلس قروي "جالود" رائد حج محمد، في تصريحات إن مستوطنين هاجموا الجهة الشرقية من القرية وأشعلوا النيران بثلاثة منازل ومزرعة دواجن وأراض زراعية في محيطها.

وأضاف أن المستوطنين احتجزوا عددا من الأهالي لفترة، فيما لم تتمكن عدة عائلات كانت تقطف ثمار الزيتون في تلك المنطقة، من الوصول إلى منازلها بسبب النيران.

ونفذت قوات الاحتلال والمستوطنين، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما مجموعه 16 ألفاً و 663 اعتداء، تسببت باستشهاد 19 فلسطينياً على يد المستوطنين وحدهم.

كما تسببت قوات الاحتلال والمستوطنين بإشعال ما مجموعه 275 حريقا في ممتلكات وحقول الفلسطينيين، وتركزت في نابلس بـ 120 حريقا، ثم رام الله بـ 42 حريقا، وجنين بـ 26 حريقا، بحسب "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان".