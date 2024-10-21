اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الاثنين، مناطق متفرقة بالضفة الغربية واعتقلت عددًا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة من حاجز الطور واعتقلت الشابين محمد بشار زغلول ومحمد خضر شقو بعد مداهمة منزليهما بالمدينة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق واعتقلت 3 شبان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب أمير الزبدة خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم، والشاب محمد فوزي عبد الخالق غانم بعد مداهمة منزله في بلدة دير الغصون شمال المدينة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم واسعة في أحياء مدينة رام الله وبلداتها دون أن يبلغ عن اعتقالات.