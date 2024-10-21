صباغ للرسالة: الجنود الدروز مرتزقة لدى دولة الاحتلال

قال عضو المجلس المركزي الارثوذكسي اليف صباغ، إنّ سلطات الاحتلال تتعامل عرب الدروز الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي على مبدأ التجنيد بأجر، أي أنهم "مرتزقة"، ولا تمنحهم المساواة بالحقوق الممنوحة لليهود.

وأوضح صباغ لـ"الرسالة نت"، أنّ الطائفة الدرزية في فلسطين أقرّت بتعرضها للخداع من قبل دولة الاحتلال التي وعدتهم في العام 1948 بمنحهم حكمًا ذاتيًا مقابل انخراطهم بالخدمة العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف "هم يعرفون بأن الدولة تكذب عليهم، وأنها لم تمنحهم خدمات وحقوق نظير خدمتهم العسكرية، وقد عبّروا عن سخطهم من ذلك عبر الاحتجاجات والامتناع عن المشاركة في الانتخابات، إذ تراجعت نسبة مشاركة الدروز في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لـ 54% من أصل 90% في جولات انتخابية سابقة".

وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ قادة دولة الاحتلال يتحدثون صراحةً وباستمرار بأن "إسرائيل دولة لليهود فقط، وترجموا ذلك فعليًا بإقرار قوانين منها، كامينتس للبناء والتخطيط عام 2018، والذي يُتيح البناء للمستوطنين اليهود فقط"، وفق أليف صباغ.

وأعلنت دولة الاحتلال عن مقتل جنرال ينتمي للطائفة الدرزية في معارك جباليا، وهو أرفع رتبة عسكرية تقتل منذ بداية معركة طوفان الأقصى.