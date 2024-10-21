القسام: إيقاع قوة (إسرائيلية) بكمين محكم في جباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الاثنين، إيقاع قوة إسرائيلية في كمين محكم غربي معسكر جباليا شمال مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان نقلته "الرسالة نت"، "إن مجاهدونا تمكنوا من إيقاع قوة هندسية صهيونية في كمين محكم، بعد رصدهم وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع "D9" محملتين بعدد من مكعبات المواد المتفجرة شديدة التدمير إلى مقتلة الكمين".

وتابعت "استهدف مجاهدونا الجرّافة الأولى بقذيفة "الياسين 105" والجرافة الثانية بعبوة "شواظ" مما أدى لانفجار الآليات والمكعبات الناسفة في الرتل المتقدم وتدميره وإيقاع طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح".

ويتعرض شمالي قطاع غزة منذ أيام لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، استهدفت منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.