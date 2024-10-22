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أردوغان: نعزز جبهتنا مع اقتراب النار (الإسرائيلية) من حدودنا

الرسالة نت - أنقرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته تعمل على تعزيز الجبهة الداخلية "مع اقتراب النار التي أشعلتها إسرائيل في غزة ولبنان" من حدود بلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال مشاركته باجتماع موسع لحزب "العدالة والتنمية" بالمقر العام للحزب بالعاصمة أنقرة.

وكان أردوغان، أعرب في تصريحات له الأسبوع الماضي، عن مخاوفه إزاء ما وصفه بخطر تحرك إسرائيلي نحو دمشق، وحذر من أن أي سيطرة إسرائيلية على العاصمة السورية قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في الخارطة الجيوسياسية للبلاد.

 مشيرا إلى أن هذا الأمر "لن يقتصر على دمشق، بل قد يمتد إلى الشمال السوري، مما قد يشكّل تهديدا مباشرا للأمن التركي على حدوده الجنوبية".

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