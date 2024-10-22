تقرير أممي: ارتفاع معدل الفقر في فلسطين إلى 74%

أوضح تقرير أممي، الثلاثاء، أن معدل الفقر في فلسطين ارتفع إلى 74.3 بالمئة عام 2024، ليشمل 4.1 مليون فلسطيني بمن فيهم 2.61 مليون شخص جديد ينضمون إلى مصاف الفقراء.

وقال التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إنه "يُقدر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 بالمئة عام 2024 مقارنة بالتقديرات في غياب الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9 بالمئة".

كما توقع التقرير أيضا، أن "ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 بالمئة عام 2024، مقارنة بسيناريو غياب الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49.9 بالمئة".

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إن "التوقعات الواردة في التقييم الجديد تؤكد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 382 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 42 ألفا، و718، وإصابة 100 ألف و282 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.