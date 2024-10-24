بدران: نتابع الأحداث في غزة بشكل مستمر ونتحرك لوقف المجازر

قال القيادي في حركة "حماس" حسام بدران، مساء اليوم الخميس، إن الحركة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في قطاع غزة بشكل عام، وخاصة في شمال القطاع، على مدار الساعة.

وأشار "بدران" في تصريحاتٍ صحفية إلى أن حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية تعمل بشكل حثيث عبر اتصالات متواصلة لوقف المجازر المستمرة والإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف بدران أن مخيم جباليا، الذي كان شعلة الانتفاضة، يمثل رمزًا تاريخيًا للصمود والمقاومة، وهو اليوم يشهد مجددًا على نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.