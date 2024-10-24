وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يصل موسكو

التقى وفد قيادي من حركة حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو.

وتطرق أبو مرزوق مع بوغدانوف إلى الجرائم الصهيونية بحق شعبنا في قطاع غزّة، وعلى وجه الخصوص ما يجري في محافظة شمال غزة من قتل جماعي للأطفال والنساء، وتهجير قسري للمدنيين، واستهداف ممنهج لمراكز الإيواء والمستشفيات، ومنع الجرحى من تلقي العلاج.

وأكد أن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزَّة، هي بهدف تنفيذ مخططات العدو بتهجير السكان وحسم الصراع، وتتم هذه الجرائم بدعم كامل من الإدارة الأمريكية والغرب.

ومن جهته، أكد بوغدانوف على موقف روسيا الاتحادية الداعم للوقف الفوري لإطلاق النار، وحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة، وإجراء عملية تبادل للأسرى.

وضم وفد الحركة إلى جانب الدكتور أبو مرزوق كلاً من إياد أبو زاهر ممثل الحركة لدى موسكو وأمين سر مكتب العلاقات الدولية محمد العيلة.