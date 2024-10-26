مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية واعتقلت عدد من المواطنين .

واقتحم جيش الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقل الشاب يامن شادي العلامي بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه والتنكيل بهم.

كما واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، بلدتي بيت كاحل شمال غرب الخليل ويطا جنوب المدينة وسيرته دوريات عسكرية في عدة أحياء وشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، وداهمت مقهى للمواطن داوود فروخ وحطمت محتوياته، واعتقلت نجله محمد.

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية بالقدس، ونفذت حملة تنكيل واسعة بحق أهالي البلدة.

وفي جنين اندلعت الليلة الماضية مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة يعبد غرب المدينة ،كما استهدف مقاومون القوة المقتحمة بعبوات ناسفة.

وأطلق جنود الاحتلال النار صوب مركبة شرقي يعبد، دون أن يبلغ عن إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قريتي قراوة بني زيد وكفر عين، شمال غرب رام الله، وانتشرت في الأزقة والشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي نابلس اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية سالم.

ووفقاً لمؤسسات الأسرى فان قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات التحقيق الميداني في البلدات، إضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التّخريب والتّدمير في منازل المواطنين.

وتشير الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف و800 مواطن من الضّفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.