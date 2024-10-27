لجان المقاومة في فلسطين تبارك عملية الدهس في (تل أبيب)

في بيان لها باركت لجان المقاومة الفلسطينية عملية الدهس البطولية في غليلوت واعتبرتها رداً طبيعياً على الإجرام والإرهاب وحرب الإبادة الصهيونية في فلسطين ولبنان .

وأضافت في بيانها:" عملية الدهس في غليلوت ضربة وصفعة مدوية للمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية المتهالكة والضعيفة وتأكيد على هشاشة الكيان الصهيوني وقدرة ابناء شعبنا واحراره في الوصول إلى أي مكان يريدونه وضرب العدو بكل اقتدار وقوة "

كما قالت:" عملية غليلوت رسالة إلى الجمهور الصهيوني أن صورة النصر التي يسعى لها نتنياهو ما هي الا وهم وسراب ، وهي لن تكون إلا لأصحاب الأرض والحق وأن قيادتكم الغارقة بإنجازاتها الوهمية وأحلامها الثقيلة تجركم الى الهاوي" .

ودعت لجان المقاومة احرار شعبنا ومقاوميه في الضفة والقدس وارضنا المحتلة عام ال 48 إلى تصعيد المقاومة وضرباتهم المباركة والثأر لدماء الشهداء في فلسطين ولبنان .