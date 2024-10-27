شهيد برصاص الاحتلال قرب حزما بزعم تنفيذ عملية دهس

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بالقرب من بلدة حزما، الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة، بزعم أنه حاول تنفيذ عملية دهس وطعن تستهدف قوات الاحتلال.

وادعت إذاعة الجيش أن فلسطينيا حاول دهس القوات التي تواجدت بالقرب من بلدة حزما.

وقالت إن الجنود ردوا بإطلاق النار على السائق ما أدى إلى ارتقائه.

وأكد الجيش استشهاد الفلسطيني وزعم أنه "قاد سيارته بسرعة تجاه قوة من الجيش الإسرائيلي التابعة للواء 43، خلال نشاط ميداني قرب حزما. وعندما اقترب من القوة، أخرج المهاجم سكينًا من سيارته وحاول تنفيذ هجوم طعن".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص على مركبة عند شارع حزما الرئيسي الرابط بين بلدتي حزما وعناتا، ما أدى إلى إصابة شاب كان بداخلها واعتقاله دون معرفة حالته.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع أمام حركة المركبات ومنعتها من المرور.

وأضاف أن "القوة العسكرية ردت بسرعة، حيث تمكنت من قتل المهاجم وإحباط محاولة الهجوم، دون تسجيل أي إصابات في صفوف قوات الجيش".

وجاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن "سيارة فلسطينية حاولت دهس عدد من الجنود بالقرب من القرية الفلسطينية حزما على الطريق 437".

المصدر: عرب 48