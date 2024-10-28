الدفاع المدني: أكثر من 100 ألف فلسطيني يُحاصرون ويُقصفون شمال غزة

جدد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبة المنظمات الدولية والإنسانية كافة بضرورة العمل وبشكل فوري وعاجل لإنقاذ المواطنين المتواجدين داخل محافظة شمال القطاع "قبل فوات الأوان".

وشمل "النداء الأخير" الذي أطلقه الدفاع المدني مطالبات لكل من: أونروا، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر الدولي، منظمة العفو الدولية، هيئة الإغاثة الإسلامية، منظمة أوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة، بضرورة التحرك الفوري.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن أكثر من 100 ألف فلسطيني في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا (شمال القطاع) يتعرضون لحصار وقصف إسرائيلي.

وأردف "بصل": "هناك الكثير من الناس لا نعرف عنهم شيئاً، والاحتلال يمارس سياسة الاستئصال العرقي في شمالي قطاع غزة، وهو يقتل كل من يحاول تقديم الخدمة للأهالي في تلك المناطق".

وأوضح أن الاحتلال، ومنذ 22 يومًا، يمنع إدخال الماء أو الخبز إلى شمالي قطاع غزة. متسائلًا: "أين المجتمع الدولي مما يجري في شمالي قطاع غزة؟!".

وكان مصدر طبي فلسطيني قد بيّن أن "أكثر من 1000 شهيد ارتقوا في الإبادة التي تشنها إسرائيل على مناطق شمال قطاع غزة منذ 22 يوما".

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