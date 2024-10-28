غزة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 182

قالت المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد الشهداء الصحفيون قد ارتفع إلى 182 صحفيا وصحفية؛ منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لصحفيين اليوم الأحد.

وصرح "الإعلامي الحكومي" في بيان صحفي له تلقته "الرسالة نت" مساء اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال اغتالت الزميلين الصحفيين: نادية عماد السّيد وعبد الرحمن سمير الطناني.

وأوضح أن الصحفية "السيد" كانت تعمل إعلامية ومعدة ومقدمة برامج مع إذاعات ووسائل إعلام، بينما الصحفي "الطناني" فقد عمل صحفياً في إذاعتي زمن وصوت الشعب وعدة وسائل إعلام.

وندد المكتب الحكومي في غزة، بأشد العبارات، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، محمّلًا الاحتلال كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.