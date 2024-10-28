المصادقة الأولية على منع زيارات آلاف الأسرى الفلسطينيين

صادقت لجنة التشريع التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مشروع قانون يحظر بموجبه السماح لعائلات آلاف الأسرى الفلسطينيين بزيارتهم، المتهمة تنظيماتهم باحتجاز أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.

وذكرت القناة "12" العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا" أن القانون الذي سيعرض على الكنيست قريبًا يحظر الزيارات العائلية للأسرى المتهمة تنظيماتهم باحتجاز أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.

فيما يدور الحديث عن قانون سيشمل حال إقراره النهائي آلاف الأسرى الفلسطينيين من عدة تنظيمات، مع العلم بأن جميع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين محرومون من الزيارات العائلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

وكالة صفا