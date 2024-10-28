جوزيب بوريل: أزمة شمال غزة هي االأصعب منذ الحرب العالمية الثانية

قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إن "مصدر القلق الأكبر اليوم هو الوضع الرهيب للسكان في شمال قطاع غزّة، الذي نشهد فيه الأزمة الإنسانية الأكثر حدة منذ الحرب العالمية الثانية"

وبحسب ما نشرته وكالة «أكي» الإيطالية، أضاف بوريل، في تصريحات من برشلونة على هامش حضوره المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، الإثنين: "الطريقة التي تطور بها تدهور الأوضاع ضد المدنيين هي مدعاة قلق بالغ وتطرح أسئلة كثيرة التي لم تتم الإجابة عليها بالنسبة لجميع منظمات الأمم المتحدة، الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الصحية العالمية، لذا يجب علينا أن نفعل أكثر من مجرد إبداء القلق"