ردٌ (إسرائيلي) باهت على إيران يرفع الشيكل.. إلى أين يتجه؟

شهد سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، ارتفاعا ملحوظا بعد أن هدّأَ الهجوم الإسرائيلي المحدود نسبيا على إيران من مخاوف السوق من التصعيد.

وحدد (بنك إسرائيل) سعر الشيكل التمثيلي مقابل الدولار الأربعاء عند 3.728، كما حدد سعر الشيكل مقابل اليورو عند 4.033 شيكل/يورو.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة بوريا المالية أور بوريا: "إن سعر الشيكل مقابل الدولار ينخفض بشكل حاد هذا الصباح، على ما يبدو بسبب تخفيف التوترات بين (إسرائيل) وإيران وتجديد المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار".

وأضاف: "يستمر الدولار في التداول في النطاق المألوف بين 3.55 و3.85 شيكل للدولار، بينما في الأمد البعيد، تظل التقديرات دون تغيير ونتوقع انخفاضًا كبيرًا آخر في سعر الدولار مقابل الشيكل، والذي سيتداول عند مستويات أدنى بالنسبة للدولار".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألترا فاينانس يوناتان براند: "تتفاعل أسعار الصرف الأجنبي كما هو متوقع مع أحدث التطورات السياسية والاقتصادية. يتم تداول سعر الشيكل مقابل الدولار حول مستويات 3.70 شيكل/ دولار ويمكن الافتراض أن المتداولين ينتظرون نتائج الانتخابات الأمريكية".

وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن الانخفاض الحاد في قيمة اليورو والجنيه الإسترليني على مدى الأسبوعين الماضيين يرجع إلى التوترات الأمنية في أعقاب الرد على الهجوم في إيران".

واشار إلى أنه بجانب بعض التفاؤل بأن الجولة الحالية للرد على إيران قد انتهت، هناك أيضًا مخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية الكلية المحتملة للأضرار التي تلحق بصادرات النفط من المنطقة.