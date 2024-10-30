كتائب القسام تستهدف ناقلة جند وجرافة إسرائيلية شرقي غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن استهداف مجاهديها ناقلة جند وجيب "همر" وجرافة عسكرية إسرائيلية شمال شرقي المقبرة الشرقية شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، يوم الأربعاء، إن مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف ناقلة جند من نوع "اشزاريت" بقذيفة "الياسين 105" وجيب "همر" بقذيفة مضادة للدروع وجرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" بعبوة أرضية شمال شرقي المقبرة الشرقية شرقي غزة.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 390 يومًا.

وكالة صفا