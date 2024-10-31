الاحتلال يغتال قياديا في كتائب القسام بمخيم طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، استشهاد القيادي في كتائب القسام حسام ملاح برصاص قوات خاصة في مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات خاصة للاحتلال اغتالت القيادي حسام بسام يوسف ملاح (30 عاما)، أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم.

وأضاف أن القوة الخاصة تسللت الى المخيم بمركبة تكسي عمومي ومركبة "تندر"، مشيرا إلى أن القوة انسحبت فور اغتيالها الشهيد ملاح.

وباستشهاد القيادي ملاح، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 764 شهيدا، إضافة إلى نحو 6 آلاف و300 جريح.