مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عمليات اقتحام ومداهمة واسعة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال 13 فلسطينيًا؛ بينهم أسرى محررون.

وقال مراسل "وكالة سند للأنباء" في نابلس، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: أيوب يحيى اشتية من قرية سالم، ومحمد الكعبي من روجيب، الجريح ضياء باسم خطاطبة، من بيت فوريك، شرقي المدينة.

ودهمت قوات الاحتلال بلدة دورا، جنوب غربي مدينة الخليل، واعتقلت عقب حملة واسعة لاقتحام منازل المواطنين والتحقيق معهم ميدانيًا، عُرف منهم: أسامة شاهين، عدي فيصل العواودة، يوسف أبو زنيد، علاء إبريوش، منذر زونة، عماد جاد الله، محسن يونس المسالمة، عايد دودين، ومعاذ خالد الفقيه.

وذكر مراسل "وكالة سند للأنباء"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية بلدة دورا، وانتشرت في عدة أحياء منها، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جيوس، شرقي مدينة قلقيلية، واعتقلت الشاب ليث سليم بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه.

وأفاد سكان محليون، بأن قوات الاحتلال فجّرت عبوات ناسفة عثرت عليها في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، وصادرت مركبة مدنية، عقب حملة اقتحامات واسعة في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة الزاوية غربي مدينة سلفيت، وفتشت عددًا من منازل المواطنين؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكالة سند