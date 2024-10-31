٨ قتلى جراء قصف حزب الله على المطلة وحيفا

ارتفع عدد قتلى الهجوم الصاروخي لحزب الله من لبنان على مستوطنة المطلة وحيفا شمال فلسطين المحتلة إلى ثمانية قتلى

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الرشقة الصاروخية التي أطلقها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه منطقة الكريوت شمالي حيفا أدت لمقتل اثنين وإصابة آخرين.

من جانب آخر ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، نقلا عن بلدية "المطلة"، بأن 5 أشخاص قتلوا جراء سقوط قذيفة في البلدة الواقعة بالجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة، قبل أن يعلن عن مقتل السادس.

‏من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني اليوم استهدافه بصليات صاروخية تجمعات لجنود الاحتلال شرقي وجنوبي بلدة الخيام جنوب لبنان وقذائف المدفعية عدة مرات، بالإضافة لقصف مستوطنة "كرمئيل" بِصلية صاروخية كبيرة.‏

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 14 من جنوده في معارك قطاع غزة ولبنان، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 10 جنود أصيبوا في جنوب لبنان، بينما أصيب 4 آخرون في قطاع غزة.