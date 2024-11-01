مع بداية نوفمبر.. أول قتيل بجيش الاحتلال في غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، مقتل نقيب في الجيش بعد شهرين من إصابته في معارك غزة.

وكانت يديعوت أحرونوت ذكرت أن شهر أكتوبر أحد أصعب الأشهر على (إسرائيل) منذ بداية الحرب.

ويعتبر الجندي القتيل الأول مع بداية شهر نوفمبر، فيما قتل88 إسرائيليا بينهم 56 جنديا منهم 37 في لبنان منذ بدء الحرب البرية، و19 بغزة وقتل آخر بحادث عرضي عند حدود القطاع وتم تعريف جندي مختطف بغزة أنه قتيل.

كما قتل 11 بينهم عناصر من شرطة الاحتلال في سلسلة عمليات بمدينة يافا وبئر السبع والخضيرة، بينما قتل 13مستوطنا نتيجة رشقات صاروخية من لبنان، كما قتل 6 جنود بينهم 4 في قاعدة عسكرية بفعل طائرات مسيرة أطلقتها المقاومة.