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شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على شمال النصيرات

إصابات في صفوف الأطفال جراء القصف
إصابات في صفوف الأطفال جراء القصف

الرسالة نت - النصيرات

أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، انتشال 5 شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منازل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن غالبية الشهداء تم انتشالهم بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة العصار شمال المخيم وسط القطاع.

وبينت أنها جرى انتشال إصابات وشهداء جراء القصف المدفعي وإطلاق النار من طائرات الاحتلال المسيرة على شمال وغرب مخيم النصيرات.

في سياق متصل، أفادت مصادر صحفية، أن مدفعية الاحتلال قصفت غرب مستشفى العودة بالمخيم، فيما أطلقت الطائرات المسيرة النار على الطواقم الطبية خلال انتشال الشهداء والإصابات.

ويُذكر أنه في يوم الجمعة، استشهد 47 فلسطينياً وأصيب العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق دير البلح والنصيرات والزوايدة وسط القطاع.

 

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