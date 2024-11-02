تطورات اليوم الـ393 من الحرب على غزة

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عدوانه على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصف بالطائرات الحربية عشرات المنازل والوحدات السكنية في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات، مرتكبا مجازر مُروّعة راح ضحيتها 34 شهيداً، بالإضافة إلى عشرات المصابين والمفقودين.

كما واصل جيش الاحتلال تصعيده على شمال قطاع غزة، وارتكب مذبحتين وحشيتين راح ضحيتهما 84 شهيداً، بينهم أكثر من 50 طفلاً، وعشرات المفقودين والمصابين في شمال قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43 ألفًا و259 شهيدا، بالإضافة لـ 101 ألف و827 مصابين بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 وفق التقرير الصادر عن وزارة الصحة أمس الجمعة.

آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة..

ارتقى 5 شهداء وأصيب عدد آخر من المواطنين، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مخيم 5 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات وصلت إلى مستشفى العودة، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة العصار في مخيم 5 بالنصيرات.

وأكدت مصادر محلية استشهاد مواطنة متأثرة بجراحها في قصف منزلهم بحي الرحمة غربي المخيم الجديد بالنصيرات وعدم تمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أرض أبو مهادي شمال مخيم النصيرات.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نسف مبانٍ سكنية.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق نار من قبل طائرات مسيرة صوب طواقم الإسعاف، خلال انتشال الشهداء والإصابات، من شمالي مخيم النصيرات.

وشنت طائرات الاحتلال غارتين على منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ومساء أمس الجمعة، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قصف منزلاً مكونًا من عدة طوابق لعائلة "شلايل" في شارع صالة أبو خاطر بمنطقة تل الزعتر، ووجود عدد كبير من الجرحى والمفقودين العالقين تحت الأنقاض.

وذكرت مصادر عائلية أن أكثر من 40 شخصا كانوا داخل المنزل المستهدف، بينهم عدد من النازحين.

واستشهد 4 مواطنين، بينهم 3 أطفال، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نوفل في محيط مستشفى العودة شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية بوجود عدد من الشهداء بالإضافة إلى عدد من المصابين العالقين تحت الأنقاض، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "سعد" أدى كذلك إلى ضرر كبير في المنازل المجاورة في مخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات.

وسجل عدد من الإصابات الخطيرة، جرّاء قصف مدفعية الاحتلال منزلاً لعائلة "مطر" في شارع الإرسال بمنطقة "أرض أبو مهادي" غربي مخيم النصيرات.

وأصيب عدة مواطنين برصاص طائرة مسيّرة للاحتلال في شارع النصر غرب مدينة غزة.

وكثفت مدفعية الاحتلال قصف منطقتي "أرض المفتي" و"الدعوة" شمال شرق مخيم النصيرات، وشن طيران الاحتلال غارتين على شمال المخيم.

وأصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال منزلاً بمخيم ٥ وسط مخيم النصيرات.

ونشب حريق داخل منزل لعائلة "الجديلي" جرّاء قصف الاحتلال بمحيط برج الناصرة في شمال مخيم النصيرات.‏

وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف مدفعي استهدف منزل عائلة "الطهراوي" في مخيم النصيرات.