40 شهيداً و 254 وحدة سكنية دمرها الاحتلال خلال مجزرة النصيرات

في بيان له قال المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال قد ارتكب على مدار الـ48 ساعة الماضية عدة مجازر في منطقة المخيم الجديد ومحيطه بالنصيرات (وسط قطاع غزة) راح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً، وعشرات الإصابات بينهم عشرات الأطفال والنساء.

وامتداداً لارتكاب جيش الاحتلال لجرائم ضد الإنسانية، يؤكد البيان أن طائراته قد قصفت ودمرت 254 وحدة سكنية خلال الـ48 ساعة الماضية نفسها، واستخدم كذلك أسلحة مُحرمة دولياً من خلال إلقائها بشكل عشوائي من الطائرات المقاتلة والدبابات الحربية.

ويوضع البيان أن الاحتلال قام بزراعة براميل متفجرة بين منازل المواطنين ثم فجرها عن بُعد دون أية اعتبارات قانونية، وكذلك استخدم صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة ضد منازل المواطنين المغطاة غالبيتها بألواح الاسبست وألواح الزينقو، مما جعلها أثراً بعد عين وبشكل يفوق التصور الإنساني.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه الجرائم ضد الإنسانية وللمجازر والإبادة الجماعية التي استهداف فيها المدنيين والأطفال والنساء بشكل مُتعمَّد ومقصود، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المُروِّعة ضد الأحياء السكنية وضد المدنيين.

وحمل البيان الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ كامل المسؤولية عن استمرار حرب وجريمة الإبادة الجماعية.

وطالب البيان المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" بكل الوسائل والطرق لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، ووقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين العُزّل في قطاع غزة.