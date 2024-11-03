95 أسيرة يواجهن ظروفا اعتقالية قاسية

تواجه 95 أسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ظروفًا قاسية، تزامنًا مع فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي "عقوبات" انتقامية عليهن منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأحد، إن سلطات إدارة السجون الإسرائيلية تعمدت فرض عقوبات انتقامية إضافية على الأسيرات، بحرمانهن من أدنى المقومات الإنسانية من لباس وطعام وعلاج.

وأشارت الهيئة إلى أن إدارة السجون عزلت الأسيرات بشكل كامل عن العالم، إلى جانب ما يتعرضن له من تفتيش عاري وضرب وقمع، كان آخرها اقتحام عدة اقسام في سجن الدامون والتنكيل بهن يوم 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وذكرت أن محاميها تمكنوا من زيارة عدد من الأسيرات، وهن: الأسيرة فوزان عويضة (20 عامًا) من مدينة نابلس، والتي اعتقلت بتاريخ 27/03/2024، والأسيرة ديالا عيدة من مدينة رام الله، والتي تم تمديد الاعتقال الإداري لها للمرة الثالثة، ومن المتوقع الإفراج عنها بتاريخ 14/01/2025.

كما تمكن محامي هيئة الأسرى من زيارة الأسيرة شيماء رمضان، التي اعتقلت في شهر 07/2024.

وأوضح بيان الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل 3 أسيرات، وهنّ خالدة جرار، وسجى ضراغمة ونوال أبو فتيحة.