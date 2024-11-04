"أونروا" تحذر من انهيار العمل الإنساني بغزة

حذرت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الإثنين، من قرار حظر "إسرائيل" لأنشطتها، مؤكدة أنه سيؤدي لـ "انهيار العمل الإنساني بغزة، الذي مزقته الحرب" المتواصلة منذ أكثر من عام.

وقال المتحدث باسم "أونروا" جوناثان فاولر، بتصريحات صحفية: "إذا تم تطبيق القانون الإسرائيلي من المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية بغزة، والتي تشكل أونروا عمودها الفقري".

وصباح اليوم، أبلغت "إسرائيل" الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ومساء الإثنين الماضي، أقرّ "كنيست" الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة "أونروا"، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

ولاقى قرار الاحتلال بحظر "أونروا" رفضًا فلسطينيًا وعربيًا، مؤكدا أن القرار امتداد للإبادة الجماعية المتواصلة بقطاع غزة منذ أكثر من عام، ومحاولة ممنهجة لتصفية القضبة الفلسطينية.

وأثار مشروع القانون الإسرائيلي حول إقرار "إسرائيل" حظر نشاط "أونروا" ردود فعل دولية متباينة ما بين الرفض، والتعبير عن القلق إزاء هذا القانون وتداعياته.