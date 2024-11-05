الاحتلال يُبعد مقدسيًا عن حي البستان 15 يومًا

أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، شابًا مقدسيًا، عن حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي خالد الزير، عقب اقتحام منزله في حي العباسية بسلوان.

ونقل عن الزير قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله الساعة الرابعة فجرًا، وتم التحقيق معه لعدة ساعات، بتهمة "التحريض"، وعلى خلفية تصويره مقابلات مع أصحاب بيوت مهددة بالهدم في حي البستان.

وأوضح أن القوات أفرجت عنه، بشرط الإبعاد عن حي البستان 15 يومًا، ومنع التصوير مع أي شخص تم هدم منزله، وكذلك كفالة 5 آلاف شيكل.