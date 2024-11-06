مرداوي حول إقالة غالانت: نتنياهو يريد استمرار الحرب

علّق القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، على إقالة نتنياهو لوزير الجيش يوآف غالانت، قائلا إن نتنياهو يريد أن يذهب بعيدا في استمرار الحرب، ورفض عقد صفقة تبادل.

وفي تصريحات متلفزة، قال مرداوي إنه "على ما يبدو، لن تكون هناك صفقة والحرب لن تتوقف".

وأضاف أن تعيين كاتس، المؤيد لمزيد من القتل والتوسع في بيروت، وزيرا للجيش، وتعيين جدعون ساعر، الرافض لأي صفقة تبادل أو هدنة، وزيرا للخارجية؛ يؤكدان توجه نتنياهو بمزيد من الحرب والقتل والمجازر.

واضاف أن غالانت كان على حق في أمر واحد، وهو أن الأسرى لن يعودوا إلا بصفقة مؤلمة للغاية.

وحول رفض الصفقة، ذكر مرداوي أن رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت، كان يرفض إطلاق سراح خمسة وعشرين أسيراً فلسطينياً فقط، من المحكومين بالسجن المؤبد، مقابل جلعاد شاليط، في العامين الأول والثاني لأسره.

مردفًا "لكن نتنياهو أطلق سراح 1170 أسيراً فلسطينياً، منهم خمسمئة وخمسون محكوم عليهم بالسجن المؤبد".

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الجيش يوآف غالانت.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو أقال غالانت وعين يسرائيل كاتس بدلا منه.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي "قررت اليوم إنهاء خدمة وزير الجيش غالانت وتعيين كاتس مكانه، هناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع".

وأضاف "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

واعتبرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن إقالة غالانت استمرار لجهود نتنياهو لإحباط مساعي إعادة المخطوفين.

وبعد وقت قصير من الإعلان نزل المئات إلى الشوارع في تل أبيب للاحتجاج على قرار الإقالة، وأغلق المحتجون محور أيالون في تل أبيب الكبرى.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد من إغلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي للطرق وتحويلها حركة المرور في شارع غزة قرب مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس بعد إقالة غالانت.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين محتجين والشرطة في حيفا.